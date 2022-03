City blijft baas in Manchester na voetbalshow en houdt Liverpool op afstand

Na een eenzijdige partij op Old Trafford eerder dit seizoen, leverde de derby van Manchester in de terugwedstrijd een wervelende voetbalshow op. Kevin De Bruyne en Riyad Mahrez zorgden uiteindelijk voor klinkende cijfers in het voordeel van City: 4-1.

In november modderde United nog wat aan onder manager Ole Gunnar Solskjaer, wat destijds leidde tot een eenvoudige zege voor de rivaal. Maar die herpakte zich de laatste maanden flink, met slechts een nederlaag in de laatste veertien duels.

Voor City begon destijds een nog veel indrukwekkendere reeks, met twaalf zeges op rij. Mede doordat sterspeler De Bruyne zijn vorm met de week weer zag groeien. Ook nu drukte de Belgische spelmaker zijn stempel nadrukkelijk op de wedstrijd.

Ronaldo afwezig

Al na vier minuten schoot De Bruyne raak uit een fijne pass van Bernardo Silva, maar het antwoord van United liet niet lang op zich wachten. Jadon Sancho (ex-City) trok bij de afwezigheid van Cristiano Ronaldo de aandacht naar zich toe door te scoren met een fraaie curvebal.