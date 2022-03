VS: geloofwaardige berichten van bewuste aanvallen op burgers door Rusland

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat hij "zeer geloofwaardige berichten" heeft gezien van opzettelijke aanvallen van Rusland op burgers. Hij voegde eraan toe dat de berichten worden gedocumenteerd, zodat onderzocht kan worden of er oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Waarschijnlijk schendt Rusland het oorlogsrecht, zegt Blinken tegen CNN.

Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie dringt ook aan op zo'n onderzoek. Rusland spreekt tegen dat burgers met opzet worden beschoten. Het Internationaal Strafhof in Den Haag kondigde deze week aan oorlogsmisdaden in Oekraïne te gaan onderzoeken.

Duidelijk is wel dat vandaag de evacuatie van een grote groep burgers uit de zuidelijke havenstad Marioepol is mislukt. Voor de tweede dag op rij werd een poging gedaan om mensen weg te halen, maar het staakt-het-vuren dat daarover werd afgesproken werd voor de tweede dag op rij geschonden. Oekraïne en Rusland geven elkaar, net als een dag eerder, de schuld van de bestandsschendingen.

Man, vrouw en twee kinderen

Verder kwamen in Irpin, een voorstad van Kiev, vandaag zeker drie burgers om het leven door vermoedelijk een mortier. De Amerikaanse fotografe Lynsey Addario zag de aanval en maakte een foto van kort na dat moment. The New York Times heeft de schokkende afbeelding gepubliceerd.

Daarop is te zien dat er vier mensen op de grond liggen. Het gaat volgens de krant om een gezin; een moeder, vader, een tienerzoon en een dochter van naar schatting 8 jaar. Daarnaast is er een handbagagekoffer te zien op de foto en draagt het jongste kind een rugzak. Oekraïense militairen staan erbij of zitten gehurkt. Ze proberen het leven van de vader te redden, die als enige op dat moment nog een hartslag heeft.

"Vandaag zag ik hoe Russische troepen opzettelijk schoten op burgers die vluchtten voor hun leven", schrijft de fotografe op Twitter. "Zeker drie leden van een gezin van vier werden voor mijn ogen gedood." Ook The Wall Street Journal schrijft over de aanval. De burgers kwam volgens de krant om het leven nabij een oorlogsmonument. Meerdere persbureaus publiceerden beelden van de lichamen, die na de aanval werden toegedekt met lakens.

Op deze video is na een aantal seconden de mortierinslag te zien, die door meerdere journalisten is beschreven. De beelden zijn door de NOS geverifieerd: