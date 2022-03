Ajax ontsnapt in eigen huis tegen RKC ternauwernood aan nieuw puntenverlies

Ajax is in de eredivisie ontsnapt aan nieuw puntenverlies. De regerend landskampioen gaf tegen RKC Waalwijk een 2-0 voorsprong uit handen, maar Dusan Tadic redde vlak voor tijd met een strafschop de overwinning voor de Amsterdammers: 3-2.

Waar trainer Erik ten Hag donderdag nog uiterst tevreden klonk over het spel van Ajax na de bekerwinst op AZ (0-2), zo gelaten was hij soms vandaag langs de kant als zijn ploeg in de fout ging.

Ajax speelde stroef en het was RKC dat voor rust via Jens Odgaard (schot voorlangs) en Michiel Kramer (kopbal tegen de vuisten van doelman André Onana) de Amsterdamse defensie al waarschuwde.

Fraaie goals

De thuisploeg antwoordde kort daarna met twee knappe goals van Sebastian Haller. De eredivisietopscorer was eerst het eindstation na een watervlugge aanval, opgezet door Ryan Gravenberch en Antony, en scoorde daarna met een diagonaal schot in de hoek na een fraai balletje van Steven Berghuis.