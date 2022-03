Olympisch koningskoppel nu ook wereldkampioen allround: 'Vak apart'

"Eigenlijk heb ik gewoon een slecht toernooi gereden", aldus Roest. "Elke afstand was niet goed genoeg. Als Nils dan zo'n tijd rijdt, wordt het ook erg lastig voor mij. Mijn vorm is gewoon niet goed genoeg. Het zag er niet slecht uit, maar ik heb zoveel beter gereden hier. Deze tijden reed ik vijf jaar geleden ook al."

"Na de 1.500 meter was ik helemaal kapot", vertelde Schouten. "Ik ging maar vechten om niet te veel tijd te verliezen, maar ik kon bijna niet meer lopen. Hoe ga ik die 5.000 meter overleven, dacht ik? Het ging niet makkelijk. Ik wilde die titel zo graag en ik wist dat het mogelijk was als ik maar bleef vechten."

Van der Poel won in Peking de 5.000 en 10.000 meter en kondigde daarna zijn afscheid van de schaatssport aan. "Waarom stoppen? Na vandaag is die vraag wel moeilijker om te beantwoorden", aldus de kersverse wereldkampioen allround . "Ik denk dat ik zoek naar een groter avontuur..."

Roest veroverde de allroundtitel in 2018, 2019 en 2020. "Ik ben vrij moe en ik voel me gewoon niet honderd procent", aldus de regerend Europees kampioen allround. "Na acht rondjes was het strijdend ten onder gaan. Het was gewoon niet genoeg om Nils van der Poel te verslaan."

Vinkje op lijst

Antoinette de Jong veroverde voor de vierde keer in haar carrière de bronzen medaille op een WK allround. "Daar ben ik heel blij mee, maar ik ben niet tevreden met die laatste afstand. Het ging niet makkelijk genoeg en dan wordt het echt vechten. Daar baal ik gewoon van. Als ik er sta, dan wil ik het goed doen."

Dat lukte Schouten uiteindelijk wel. "Ik dacht altijd dat allrounden alleen mogelijk was als ik erop zou trainen, maar nu is het ook gelukt", vertelde ze. "Dit kan ook weer van mijn lijst. Nu alleen de Elfstedentocht nog..."