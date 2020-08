Rutte: geloofwaardigheid Grapperhaus niet op het spel

Premier Rutte erkent dat er dingen fout zijn gegaan op het huwelijk van minister Grapperhaus, maar hij vindt niet dat de geloofwaardigheid van de minister op het spel staat.

"Voor mij geldt dat geloofwaardigheid samenhangt met het onder ogen zien dat iets niet goed gaat. Dat dat heeft Ferd Grapperhaus gedaan. Er zijn dingen fout gegaan, dat is duidelijk. Maar hij heeft spijt betuigd".

Dat zei premier Rutte over de gang van zaken op het huwelijk van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Die trouwde zaterdag in Bloemendaal en op beelden van SBS Shownieuws is te zien dat mensen op de trappen van het stadhuis dicht bij elkaar staan en de coronaregels op dat moment niet in acht nemen.

Grapperhaus betuigde gisteren spijt over de gang van zaken. Volgens hem is de hele huwelijksdag geprobeerd zoveel mogelijk de regels in acht te nemen, maar ging het af en toe mis en dat had niet zo gemoeten. Inmiddels heeft hij als boetedoening voor zijn vrouw en hemzelf twee keer het coronaboete-bedrag van 390 euro overgemaakt aan het Rode Kruis.

Topprioriteit

De premier is het eens met Grapperhaus. Rutte: "De foto's laten zien dat het op een paar momenten niet goed is gegaan, maar het hele huwelijk is verder ingericht op dat dingen goed zouden gaan." Volgens Rutte baalt Grapperhaus er enorm van. "Hij is hier echt behoorlijk stuk van. Maar wij zijn dus geen heiligen".

De premier benadrukte op dezelfde persconferentie dat afstand houden en de volksgezondheid nog steeds een topprioriteit zijn.

De conclusie mag volgens hem dan ook niet zijn dat anderhalve meter afstand houden niet te handhaven is. "Er is geen alternatief voor. Het is mijn taak, en die van Hugo de Jonge, om dat steeds aan Nederland te vertellen".

Kijk hier terug hoe Rutte reageerde toen hij naar de geloofwaardigheid van Grapperhaus werd gevraagd: