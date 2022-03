AZ speelt bekerteleurstelling van zich af tegen gewillig slachtoffer NEC

AZ heeft de uitwedstrijd bij middenmoter NEC met 1-3 gewonnen. Door de overwinning staat AZ op slechts één punt van nummer drie Feyenoord. Het duel in Nijmegen kwam drie dagen na de bekerteleurstelling van AZ tegen Ajax. Thuis werd in de halve finale redelijk kansloos met 0-2 verloren terwijl de Alkmaarders met een goede reeks bezig waren. In de eredivisie zijn ze al sinds 7 november 2021 ongeslagen, door de overwinning blijft die reeks nog intact. Sterk begin AZ AZ trad in Nijmegen weer aan in een 4-4-2-opstelling, net als in de verloren bekerwedstrijd tegen Ajax. Wel waren de Alkmaarders op een flink een aantal plekken gewijzigd. Aanvoerder Owen Wijndal was geschorst en werd op linksback vervangen door Yukinari Sugawara. Die stond tegen Ajax nog op het middenveld, waar nu Tijjani Reijnders op zijn plek startte.

Ook Jesper Karlsson speelde tegen Ajax op het middenveld, maar hij stond nu in de spits ten faveure van de gepasseerde Zakaria Aboukhlal. Hakon Evjen nam zijn plek in. De keuze van trainer Pascal Jansen pakte gelijk goed uit voor AZ. Karlsson nam in de achtste minuut een lange bal van rechtsback Aslak Witry goed aan op de borst en volleerde de bal in een keer in het doel. NEC-keeper Mattijs Branderhorst werd verrast in de korte hoek. Bij het doelpunt beroerde hij de bal met de arm, maar toch keurde scheidsrechter Bas Nijhuis en de VAR de goal goed.

Jesper Karlsson maakte de openingsgoal in Nijmegen - ANP

NEC leek van slag maar kwam steeds beter in de wedstrijd. Dat resulteerde uiteindelijk in de gelijkmaker vlak voor rust. Een zuivere hoekschop van Lasse Schöne werd van dichtbij binnengekopt door de Braziliaan Rodrigo Guth, 1-1. Het was de eerste goal van het seizoen van de verdediger, die gehuurd wordt van Atalanta Bergamo. Hoewel Guth de bal goed inkopte, zag AZ-keeper Peter Vindahl Jensen er niet voor het eerst dit seizoen niet goed uit. AZ stelt orde op zake na wissels In de tweede helft gingen beide ploegen lange tijd gelijk op. In de 64e minuut greep Jansen in en bracht hij twee nieuwe spelers in het veld. Aboukhlal voor Vangelis Pavlidis en Kamal Sowah voor Dani de Wit. Met de aanvallers kreeg AZ nieuw elan en werd NEC steeds meer naar achter gedrukt.

NEC viert het doelpunt van Rodrigo Guth - ANP

Uiteindelijk leidde dit in de 70e minuut tot de voorsprong van AZ. Karlsson werd niet goed aangepakt rond de zestien, kwam naar binnen en verraste Branderhorst andermaal, nu van verder maar weer in de korte hoek. Het was alweer de dertiende goal van het seizoen voor de Zweed. Een kwartier voor tijd speelde Aboukhlal zich knap vrij na een counter, stuitte hij nog op Branderhorst maar profiteerde Evjen van de rebound. Het was de eerste eredivisiegoal van de Noor na meer dan een jaar.

Hakon Evjen wordt gefêteerd na zijn eerste eredivisiedoelpunt sinds meer dan een jaar - ANP

Ondanks kansen over en weer werd er niet meer gescoord in het Goffertstadion. Nu kan de focus bij AZ op Europa, waar komende donderdag een wedstrijd boven de poolcirkel wacht. In de eerste wedstrijd van de achtste finale van de Conference League is daar het Noorse Bodø/Glimt de tegenstander.