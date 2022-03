Invaller Depay schiet Barcelona vanaf de stip naar derde plek in La Liga

Barcelona heeft zijn sterke reeks in de Spaanse competitie een vervolg gegeven. Voor de elfde keer op rij in La Liga bleef het elftal van Xavi ongeslagen, die met het inbrengen van Memphis Depay een gouden hand van wisselen had op bezoek bij Elche (1-2).

Depay kwam een kwartier voor tijd in het veld, versierde een paar minuten later een penalty en schoot die strak de kruising in.

De Catalanen waren de hele wedstrijd veel sterker dan het als veertiende geklasseerde Elche. Desondanks kwam de thuisclub op voorsprong, nadat Pedri een beroerde pass terug had gegeven en Fidal die onderschepte en in de verre hoek afrondde.

De eerste voor Torres

Niet alleen voor Barcelona, maar ook voor Ferran Torres was de gelijkmaker na een uur spelen een hele opluchting. De winterse versterking had nog niet gescoord in de competitie, maar stond nu op de juiste plek om een inzet van Jordi Alba binnen te tikken.

Van de Nederlanders had alleen Frenkie de Jong een basisplaats gekregen. Later op de avond spelen Real Betis en Atlético Madrid tegen elkaar. Als de thuisclub niet wint, sluit Barcelona het weekend af als de nieuwe nummer drie.