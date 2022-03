Bastianini verrast en wint in Qatar eerste grand prix van Moto GP-seizoen

Op een heet circuit in Doha (Qatar) heeft de Italiaan Enea Bastianini de eerste grand prix van het MotoGP seizoen gewonnen. De Gresini Ducati-coureur bleef uiteindelijk de Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM) en Spanjaard Pol Espagaro (Honda) voor.

Teleurstelling wereldkampioen

Espargaro nam na de start de leiding en reed met snelle rondjes weg van de rest. Bastianini haakte vijf ronden voor het einde aan en lukte het de Spanjaard te passeren en de eerste leider van het WK-klassement in 2022 worden.

Espargaro leek na het verliezen van de koppositie van slag en maakte vervolgens een fout in een bocht waardoor hij ook de tweede plaats verspeelde aan Binder.

Voor Bastianini is het de eerste overwinning in de MotoGP. In 2020 werd hij nog wereldkampioen in de Moto2-klasse.