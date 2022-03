IJshockeyers HIJS Den Haag pakken na beker ook landstitel

HIJS Den Haag heeft voor de twaalfde keer de nationale ijshockeytitel voor zich opgeëist. In Utrecht werd met 4-3 van Unis Heerenveen gewonnen.

HIJS Den Haag kende een vliegende start tegen Flyers Heerenveen toen Jasper Kick al na 29 seconden de puck in het Friese doel schoot. Heerenveen knokte zich snel in het duel terug met twee goals.

Den Haag werd in de tweede periode sterker, kwam via powerplay op 3-2, zag Flyers opnieuw gelijk maken, maar kwam alsnog op 4-3. Die tussenstand bleef ondanks een Fries slotoffensief ongewijzigd in de derde periode.

HIJS versloeg Heerenveen vorige week zondag ook al in de bekerfinale. Toen werd het 3-2 voor de Haagse ploeg.