Kabinet bevestigt 'harde boodschap': nertsenbedrijven moeten dicht

Dat alle nertsenbedrijven dicht moeten is "een harde boodschap" voor de ongeveer 160 nertsenhouders, zegt minister Schouten van Landbouw. Dat rechtvaardigt volgens haar dan ook de 180 miljoen euro die ervoor is uitgetrokken door het kabinet.

Gisteren lekte al uit dat in maart alle nertsenhouderijen gestopt moeten zijn, vandaag is het officieel bekendgemaakt. "Het is een definitief einde van een bedrijf, dat is echt een andere zaak dan maatregelen die in andere getroffen sectoren worden genomen."

"Je kunt denken wat je wil over nertsenhouden, maar je zegt tegen mensen dat ze per direct moeten stoppen", zegt Schouten: