Vanavond op tv: Evacuaties Marioepol opnieuw mislukt • Gevolgen oorlog voor graanproductie • Finland niet langer neutraal

Oorlog in Oekraïne, dag 11

De tweede poging om burgers te evacueren vanuit de zuidelijke Oekraïense havenstad Marioepol is vandaag mislukt, meldt het Rode Kruis. Volgens de Oekraïners komt dat door aanhoudende Russische beschietingen. We spreken inwoners en hulpverleners ter plaatse.

Oekraïne is een belangrijke exporteur van graan, vooral naar het Midden-Oosten. Wat betekent de oorlog voor de graanproductie in de wereld, en wat gebeurt er met de prijzen? De in Oekraïne werkzame boer Kees Huizinga is in Nederland, hij schuift aan in de studio vanavond.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft de Finse regering de neutrale status laten varen en duidelijk partij gekozen. Niet alleen stuurt het land wapens naar Oekraïne, ook wil premier Sanna Marin zo snel mogelijk energie-onafhankelijk zijn van Rusland. Verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal is in Finland. Hij maakt een reportage over de nieuwe positie van de Finnen en over de vluchtelingen die naar Finland komen.

Ook spreken we de oud NAVO-opperbevelhebber Wesley Clark. Hoe kijkt hij naar de onderhandelingen die op dit moment in volle gang zijn?

