Zuinige zege Twente tegen tegenvallend Cambuur: 1-0

FC Twente blijft door een zege op SC Cambuur knap in het spoor van AZ en Feyenoord. De ploeg van trainer Ron Jans had aan een doelpunt van Robin Pröpper genoeg om het verschil te maken: 1-0.

De score had nog hoger kunnen uitvallen, maar Twente toonde zich genadig met de Leeuwarders. Voor rust misten Van Wolfswinkel, Michel Vlap en Julio Pleguezuelo kansen. De beste was voor Vlap, maar hij vond doelman Sonny Stevens op zijn weg.

Cambuur kon weinig uitrichten, maar kroop in de tweede helft wel iets meer uit zijn schulp. Toch bleef Twente het betere team. Dat resulteerde in de goal van Pröpper, die via de binnenkant van de paal het net vond.