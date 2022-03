Evacuatiepoging Marioepol weer mislukt: honderdduizenden inwoners nog vast

De evacuatie van burgers uit de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol is opnieuw mislukt. Dat heeft hulporganisatie het Rode Kruis gezegd, die van plan was 200.000 burgers uit de stad weg te halen.

De Oekraïense autoriteiten melden dat de evacuatiepoging is stopgezet vanwege aanhoudende Russische beschietingen. De Russische president Poetin zegt dat de evacuatie door Oekraïens toedoen is mislukt.

Eerder op de dag hadden de Oekraïense autoriteiten aangekondigd dat er een negen uur durend staakt-het-vuren zou gelden, waardoor honderdduizenden mensen geëvacueerd zouden kunnen worden. Maar Russische troepen zouden zich niet aan de afspraken hebben gehouden, zegt Oekraïne.

"Er kunnen geen veilige doorgangen zijn, omdat alleen de zieke geesten van de Russen besluiten wanneer er wordt geschoten en op wie", zei een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. De Russische staatspers meldt dat er zo'n driehonderd mensen uit Marioepol zijn weggehaald, maar die berichten zijn door de Oekraïners niet bevestigd.

Tweede poging

Gisteren liep een vergelijkbare evacuatiepoging eveneens op niets uit. Zo'n vijftig bussen stonden klaar om inwoners weg te brengen, maar na een staakt-het-vuren van ongeveer twee uur werden de aanvallen door Rusland hervat, aldus de autoriteiten in Oekraïne.

In de stad wonen bijna een half miljoen mensen, die door de gevechten en omsingeling door de Russen geen kant op kunnen. De stad zit al dagenlang zonder stromend water en elektriciteit. Ook dreigt een tekort aan voedsel en medicijnen.

Volgens burgmeester Vadym Boichenko verkeert de stad in vergaande staat van belegering. Hij sprak van aanhoudende beschietingen op woningen en bommen die onder meer op huizen zouden zijn gegooid. De Russen en Oekraïners beschuldigen elkaar over en weer van het schenden van de afgesproken gevechtspauze.

Ook een soortgelijke evacuatiepoging in het nabijgelegen Volnovakha, ten noorden van Marioepol, mislukte vandaag, melden internationale persbureaus. Onduidelijk is of er op korte termijn nieuwe evacuatiepogingen komen.