Kilde snelste in Kvitfjell en stelt WB-goud Super G veilig

Mayer, de winnaar van het Super G-goud in Peking, kan door zijn derde plek Kilde niet meer inhalen in het klassement. Kilde staat bovenaan de ranglijst (480 punten), met achter hem Mayer (350) en Marco Odermatt (322). Dit seizoen was Kilde in Val Gardena, Beaver Creek en Bormio de snelste.

Kilde won in 2016 ook al eens de wereldbeker op de Super G.

In het algemeen klassement, waar uitslagen van alle races op vijf verschillende onderdelen worden gecombineerd, gaat de Zwitser Marco Odermattaan de leiding (1.239 punten), gevolgd door Kilde (1.050 punten) en Mayer (836 punten).