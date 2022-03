Strijdende Roest verliest wereldtitel allround toch aan razendsnelle rivaal Van der Poel

Het is Patrick Roest niet gelukt om voor de vierde keer op rij wereldkampioen allround te worden. De 26-jarige schaatser had op de afsluitende 10.000 meter een voorsprong van 21,72 seconden op zijn grote rivaal Nils van der Poel, maar de Zweedse schaatser was oppermachtig en won in een baanrecord: 12.41,56. Roest ging na drie afstanden nog aan de leiding en leek genoeg voorsprong te hebben om zijn vierde gouden medaille binnen te halen. De regerend Europees kampioen allround was echter halverwege de slotafstand helemaal kapot en moest uiteindelijk blij zijn met de zilveren medaille. Hij was met 13.26,08 bijna 45 seconden langzamer dan Van der Poel. Van der Poel is de regerend olympisch kampioen op 5.000 en 10.000 meter en in Peking moest Roest al twee keer genoegen nemen met zilver achter de Zweedse schaatser. Bekijk hieronder de samenvatting van de 10.000 meter, 1.500 meter, 5.000 meter en 500 meter.

Anders dan bij de Spelen, toen Van der Poel zich in zijn gouden race kon richten op de voor hem gestarte Roest, reed de Zweedse schaatser nu eerst. Van der Poel reed op magistrale wijze het baanrecord van Sven Kramer (12.50,96) uit de boeken en legde de lat hoog met zijn tijd. Hoopgevend was dat Roest bij de Spelen slechts 13,85 seconden toegaf op Van der Poel, maar nu was al snel duidelijk dat de winnaar van olympisch zilver niet over goede benen beschikte. Schade beperken Op de 5.000 meter werd Roest zaterdag ook al tweede en op de 500 meter hield hij de schade beperkt. Zondag behield Roest zijn eerste positie in het klassement na een goede 1.500 meter waarop hij als tweede eindigde. Van der Poel won zaterdag de 5.000 meter en op die afstand was hij drie seconden sneller dan Roest. Op de 1.500 meter versloeg Roest zijn Zweedse concurrent in een rechtstreeks duel: 1.46,48 om 1.48,13. Bekijk hieronder de reacties van Nils van der Poel en Patrick Roest.