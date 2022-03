Roest loopt uit op Van der Poel met voorsprong van 21 seconden op 10.000 meter

Patrick Roest is hard op weg om zijn vierde opeenvolgende wereldtitel allround te veroveren. De 26-jarige schaatser, die na twee afstanden al aan de leiding ging, behield zijn eerste positie in het klassement na een goede 1.500 meter waarop hij als tweede eindigde. Hij heeft nu een voorsprong van 21,72 seconden op zijn grootste concurrent Nils van der Poel op de afsluitende 10.000 meter, die om 16.20 uur begint. Van der Poel won zaterdag de 5.000 meter in 6.12,45 en hij was daarmee meer dan drie seconden sneller dan Roest, die 6.15,99 noteerde. Rechtstreeks duel Op de 1.500 meter versloeg Roest zijn Zweedse concurrent in een rechtstreeks duel: 1.46,48 om 1.48,13. Daardoor bouwde hij zijn voorsprong verder uit. Van der Poel eindigde als tiende, achter de Belgische winnaar Bart Swings. De olympisch kampioen op de massastart won in 1.46,03, maar speelt in het klassement geen rol van betekenis meer. Van der Poel staat nu derde in het klassement, achter de Noorse schaatser Peder Kongshaug, maar het verschil tussen die twee is slechts 0,48 seconde. Bekijk hieronder de samenvatting van de 1.500 meter, 5.000 meter en 500 meter.

Roest is op jacht naar zijn vierde opeenvolgende wereldtitel allround. Hij werd zaterdag tweede op de 5.000 meter en ook op de 500 meter hield de 26-jarige schaatser de schade beperkt. Hij veroverde de allroundtitel ook al in 2018, 2019 en 2020 en is ook de regerend Europees kampioen allround. Van der Poel is de regerend olympisch kampioen op 5.000 en 10.000 meter. In Peking moest Roest twee keer genoegen nemen met zilver achter Van der Poel. Mooi gat "Met dit gat ben ik blij", vertelde Roest na de 1.500 meter. "Het zal een mooie strijd worden, maar het is wel mogelijk voor mij om hier te winnen. Toch weet je niet wat Nils gaat doen, we gaan het zien. Ik ben in ieder geval blij dat hij in de rit voor mij start, want dan kan ik zijn tijd zien. Daarna weet ik of het goed genoeg is." Bekijk hieronder een reactie van Patrick Roest na de 1.500 meter.

Marcel Bosker, die twee jaar geleden de bronzen medaille pakte op de WK, staat achtste in het klassement. Het was even twijfelachtig of Bosker mocht deelnemen aan de WK allround. De 25-jarige schaatser testte aan het begin van de week positief op het coronavirus en reisde pas later naar Noorwegen. Bosker testte vrijdag negatief en kreeg van de internationale schaatsunie (ISU) te horen dat hij mocht starten. Na de 500 meter keek hij echter al tegen een behoorlijke achterstand aan. Op de 5.000 meter werd hij zevende en op de 1.500 meter reed hij de vijfde tijd. De achterstand op Roest is 38,30 seconden.

Marcel Bosker na zijn rit op de 1.500 meter in Hamar - ANP