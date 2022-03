Viroloog Van Ranst thuis lastiggevallen door 'abjecte idioten' uit Nederland

De Nederlanders belden aan en zeiden dat ze aan Van Ranst de Anton Mussertprijs wilden uitreiken, genoemd naar de NSB-leider die in de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de nazi-bezetters. De viroloog schrijft dat hij de deur in het gezicht van de antivaxers smeet en eens "goed vloekte".

Een groepje antivaxers kwam met een cameraploeg uit Nederland op een zondag aan mijn woning aanbellen. Ze wilden de Anton Mussertprijs overhandigen (Anton Mussert was een Nederlandse nazi). Ik heb de deur in hun gezicht toegesmeten en eens goed gevloekt. Wat een abjecte idioten!

De Anton Mussertprijs is een initiatief van een groep tegenstanders van het coronabeleid. Volgens hen is het een satirische prijs, bedoeld voor mensen die zich in de media schuldig maken aan "het rondstrooien van leugens". De prijs moet de genomineerden duidelijk maken dat zij "op dit moment aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan".

Zowel Van Ranst als de initiatiefnemers van de prijs waren niet bereikbaar voor commentaar op het incident aan de voordeur van de viroloog.

Van Ranst adviseert de Belgische overheid over het coronabeleid en is in Nederland en België een bekend gezicht in de media. Hij krijgt geregeld te maken met bedreigingen. Vorig jaar zaten hij en zijn gezin wekenlang ondergedoken, omdat een voortvluchtige gewapende militair hem had bedreigd.