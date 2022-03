Zerbo draagt bij aan overwinning SCHC bij HGC, eerste verlies mannen Bloemendaal

In de hoofdklasse hockey voor vrouwen heeft nummer twee SCHC de aanval van nummer vier HGC afgeslagen. De formatie uit Bilthoven bleef in competitieverband voor de zestiende keer op rij ongeslagen door in Wassenaar met 4-2 te zegevieren.

Uitblinkster aan de kant van SCHC was Ginella Zerbo, die drie treffers voor haar rekening nam. HGC moest het doen zonder de langdurig geblesseerde sterspeelster Eva de Goede, die de wedstrijd vanaf de kant bekeek.

De Goede zag haar ploeggenotes in het eerste duel na de winterstop nog wel tot twee keer toe op voorsprong komen. Milagros Fernández Ladra zorgde voor de 1-0 en Isis van Loon voor de 2-1. Tussendoor maakte Zerbo gelijk.

SCHC trok de ontmoeting uiteindelijk naar zich toe door drie keer toe te slaan. Zerbo, Xan de Waard (strafbal) en wederom Zerbo waren de doelpuntenmakers. Het gat tussen beide ploegen op de ranglijst bedraagt nu zeven punten. Den Bosch is nog altijd fier koploper.