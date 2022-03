Schouten verrast De Jong en Takagi en verovert eerste wereldtitel allround

Na drie afstanden schaatsen ging Takagi nog altijd aan de leiding, maar het verschil met de nummers twee (De Jong) en drie (Schouten) in het klassement was klein voor de afsluitende 5.000 meter. De Jong moest een achterstand van 2,45 seconden goedmaken op Takagi en Schouten volgde op 6,08 seconden.

Irene Schouten is voor het eerst in haar carrière wereldkampioene allround geworden. In het Noorse Hamar eindigde de drievoudig olympisch kampioene op de afsluitende 5.000 meter als tweede, maar daarmee ging ze in het algemeen klassement de Japanse topfavoriete Miho Takagi alsnog voorbij.

De Jong reed een uitstekende 1.500 meter (gedeeld tweede in 1.55,18) en klom daarmee naar de tweede plaats in het klassement. Op de 5.000 meter moest ze diep gaan om het brons nog veilig te stellen, maar dat lukte net. Het verschil met de nummer vier, de Noorse schaatsster Ragne Wiklund, was slechts 0,60 seconde.

Takagi, die na de eerste dag aan de leiding ging in het klassement, won de 1.500 meter in 1.55,03. De Japanse topfavoriete won zaterdag ook de 500 meter in een degelijke, maar niet heel snelle rit en ze eindigde als vijfde op de drie kilometer. Ze was in 2018 al eens de beste op de WK allround en won in 2020 de WK sprint.

Goed debuut van Conijn

Nederlands allroundkampioene Merel Conijn debuteerde op de WK met de elfde tijd op de 500 meter, de zesde tijd op de 3.000 meter en op de 1.500 meter eindigde ze als vierde. Ze reed met 1.56,24 bovendien een persoonlijk record. Op de 5.000 meter reed ze met 7.05,47 de zesde tijd. Daardoor eindigde ze ook als zesde in het klassement.

Titelverdedigster Ireen Wüst was er niet bij dit weekend. De zesvoudig olympisch kampioene rijdt volgende week haar allerlaatste wedstrijd tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen.