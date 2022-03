Twente-vrouwen ontsnappen aan puntenverlies bij PEC

In de tweede helft kon Twente lange tijd ook niet overtuigen. Kika van Es en Wieke Kaptein, normaliter basisspeelsters, moesten de ploeg na een uur van een impuls voorzien. Even later zag Anna-Lena Stolze haar inzet maar net naast het doel van Pondes verdwijnen.

PEC hield stand, maar een kwartier voor tijd moest Pondes zich toch gewonnen geven. Kalma loste een op het oog houdbaar schot, maar de PEC-keepster kon een treffer niet voorkomen.

Olislagers belangrijk

Twente kreeg de geest en trok het duel in de slotfase naar zich toe. Marisa Olislagers kreeg de bal na een vrije trap weer voor haar voeten. Met een schot in de verre hoek liet ze Pondes kansloos. In blessuretijd maakte Stolze er nog 3-1 van.

Door de zwaarbevochten zege blijft het gat tussen Twente en koploper Ajax een punt. PEC blijft zesde.