PSV eenvoudig langs Heracles en is (voorlopig) koploper

Na rust kwam Heracles iets meer van het eigen doel af, wat leidde tot ruimte in de omschakeling voor PSV. Zo kwam de bal na een passjes van Götze en een klungelige aanname van Madueke voor de voeten van de verder anonieme Eran Zahavi: 2-0.

Wedstrijd beslist, zo leek het. Maar Heracles deed dan toch verrassend iets terug. Een van richting veranderde kopbal van Armenteros belandde plots achter doelman Drommel. PSV raakte niet in de war van de aansluitingstreffer.

Rentree Gakpo

De ontstane ruimte na het vooruit voetballen van Heralces kon Veerman blijven strooien met passes vanachter de spitsen. Dat leidde twintig minuten voor tijd tot de beslissende 3-1 van Cody Gakpo. De smaakmaker, die op de bank begon omdat hij net terug is van een enkelblessure, stond pas enkele minuten binnen de lijnen.

Door de overwinning staat PSV (vooralsnog) op plek één op de ranglijst. De rest van de zonnige middag in Eindhoven kan het voor de televisie gaan zitten en kijken of Ajax thuis in staat is RKC te verslaan (16.45 uur) en de koppositie weer over te nemen.