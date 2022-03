'No-flyzone is no-go': waarom Oekraïne niet op de NAVO hoeft te rekenen

Het luchtruim is al eens eerder afgesloten in een conflict, bijvoorbeeld in Irak en in voormalig Joegoslavië. "Maar dat was echt een different ball game", zegt De Kruif. "In Irak en Joegoslavië ging het om enkele toestellen van een leger met beperkte technologische mogelijkheden die tegengehouden moesten worden. Dat is wezenlijk anders, want nu heb je een hoogwaardige vijand in de vorm van Rusland."

Om bij de basis beginnen: met een no-flyzone probeer je ervoor te zorgen dat het luchtruim van een gebied niet gebruikt wordt door de vijand. "Dat betekent dat geen enkel toestel zonder jouw toestemming erin mag komen", zegt luitenant-generaal buiten dienst Mart de Kruif. "In de huidige situatie houdt het in dat je Rusland de toegang tot het luchtruim boven Oekraïne ontzegt."

Oekraïne ziet een no-flyzone als een uitermate geschikt wapen om de Russische luchtmacht te frustreren, maar voor de NAVO is het absoluut geen optie. Secretaris-generaal Stoltenberg zei het deze week meerdere keren: "We gaan geen no-flyzone instellen en we sturen ook geen troepen naar Oekraïne." Waarom ligt dit allemaal zo gevoelig?

Wat met name afschrikt, is de dreiging dat het conflict enorm kan ontsporen en zelfs kan uitmonden in een kernoorlog. In de Russische militaire doctrine staat beschreven dat het gebruik van tactische kernwapens op het gevechtsveld een reële mogelijkheid is. Een week geleden bracht president Poetin eenheden die over kernwapens kunnen beschikken in verhoogde staat van paraatheid.

En op een kernoorlog zit het Westen absoluut niet te wachten, zegt hoogleraar Oorlogsstudies Frans Osinga van de Universiteit Leiden. "Je loopt risico op een escalatie met Rusland, daar waar NAVO-vliegtuigen eventueel direct in contact komen met Russische vliegtuigen en die gaan neerschieten", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat is uiteindelijk wel de consequentie van het instellen van een no-flyzone."

President Poetin waarschuwde er gisteren ook voor: "Iedere beweging in deze richting beschouwen we als deelname van een land aan een gewapend conflict."

De Kruif is daarom resoluut: "Je hebt dan simpelweg een Derde Wereldoorlog. Er is dan ook geen enkel scenario denkbaar waarbij de NAVO zou overgaan tot die maatregel. Een no-flyzone is echt een no-go."