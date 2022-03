Veel Groningers bereid gaskraan weer te openen om Poetin te dwarsbomen

Een opmerkelijk groot deel van de Groningers is bereid om de gaskraan weer verder (tijdelijk) open te draaien om de Russische president Poetin dwars te zitten.

Uit een enquête van het Dagblad van het Noorden komt naar voren dat 83 procent van de Groningers vindt dat Nederland moet stoppen met de import van Russisch gas. De krant liet Enigma Research een representatieve steekproef doen onder duizend inwoners van de provincie. Daaruit blijkt dat ruim zes op de tien Groningers vinden dat de gaskraan weer verder open mag.

"Als het de mensen in Oekraïne het leven kan redden zeg ik: draai die kraan maar open". zegt Ingrid Verbeek uit Loppersum bij RTV Noord.

Verbeek heeft zoveel aardbevingsschade aan haar huis, dat ze nu noodgedwongen in een wisselwoning woont terwijl haar eigen huis wordt opgeknapt. Maar dat is onbelangrijk op dit moment, zegt ze. De gaskraan mag weer open. En financiële genoegdoening is ook even onbelangrijk. "Ik ontving deze week het smartegeld voor de aardbevingsschade. Ik heb het overgemaakt naar Giro555, omdat het leed van de mensen in Oekraïne onnoemelijk veel groter is dan mijn leed", aldus Verbeek.

Zij roept andere gedupeerden van de gaswinning op om hetzelfde te doen.

Wereld op zijn kop

Direct nadat Poetin Oekraïne was binnengevallen, gingen er al stemmen op om de gaskraan in Groningen weer verder open te draaien. Hoogleraar energietechnologie David Smeulders zei in het televisieprogramma Op1: "De wereld staat nu op zijn kop dus ik denk dat we het Groningen-dossier ook op zijn kop moeten zetten." Volgens hem zit er nog voor 750 miljard euro (tegen de huidige gasprijs) in de grond.

Smeulders is van mening dat het mes aan twee kanten snijdt: je dwarsboomt Poetin en laat de hoge gasprijs dalen. Voor de Groningers zou er een fonds moeten komen waaruit je nieuwe aardbevingsschade betaalt. Niet onbelangrijk, want meer gaswinning zal vrijwel onvermijdelijk met nieuwe aardbevingsschade gepaard gaan.

Zware beving

De Groninger Bodem Beweging spreekt over "retoriek en stemmingmakerij". De belangenvereniging van bewoners in het aardbevingsgebied is geen voorstander van het weer opendraaien van de gaskraan. De vereniging vindt het risico op nieuwe problemen te groot. "Groningers leven in een onveilige situatie omdat de kans op een zware beving door de mijnbouw reëel is. Nog altijd zijn veel huizen in het aardbevingsgebied hier niet tegen bestand", schrijft de Bodembeweging op de website.

De vereniging wijst er ook op dat de gasprijs waarschijnlijk niet zal dalen, ook niet als er weer meer gas uit het Groningerveld komt. Het probleem is dat het Groningse gas laagcalorisch is, het bevat te weinig stikstof om de prijs te bepalen op de wereldgasmarkt waar juist hoogcalorisch gas, zoals het Russische, wordt verhandeld.

Solidariteit tonen

Onduidelijk is nog wat de politiek doet. Het enige wat vaststaat is dat staatssecretaris Vijlbrief uiterlijk 1 april een besluit zal nemen over het al dan niet weer opendraaien van de gaskraan in Groningen. Maar die 'deadline' was al bekendgemaakt vóórdat Poetin binnenviel in Oekraïne.

De Bodembeweging roept op om het hoofd koel te houden: "Als we het bij de feiten houden dan komen we tot de conclusie dat er voor de complexe energietransitie en geopolitieke ontwikkelingen van nu helaas geen simpele oplossingen zijn. En dat is een hard gelag."