Kabinet wil nu geen aparte accijnsverlaging brandstof, maar 'alle opties' bekijken

Het kabinet voelt op dit moment niets voor een aparte accijnsverlaging op benzine en diesel. Minister Kaag van Fnanciën wil kijken naar "alle opties" voor extra compensatie vanwege de snel stijgende energieprijzen in Nederland door de oorlog in Oekraïne. "We zijn hartstikke hard bezig om te kijken op welke manier we het zo dragelijk mogelijk kunnen maken voor de mensen", aldus de minister van Financiën. Het gaat dan om dit jaar en 2023.

Kaag zegt in het tv-programma WNL op Zondag dat het kabinet zich "enorme zorgen" maakt over de hele hoge inflatie in Nederland. Ze noemt de energieprijzen gigantisch. "Het raakt veel mensen." De adviesprijs van benzineprijs is op dit moment bijna 2 euro 35 cent.

Deze week concrete plannen

Maar voor een tijdelijke verlaging van accijns op brandstof voelt minister Kaag dus niets. Op benzine en diesel heft de overheid 21 procent btw. Met zo'n maatregel is een autorijder wel extra geholpen, maar hij zorgt voor een tekort in de schatkist waardoor er op andere terreinen, zoals bijvoorbeeld onderwijs of hulp aan sociale minima, bezuinigd zou moeten worden, waarschuwt de minister. "Het klinkt makkelijk, maar de bouwvakker of bakker gaat het er uiteindelijk niet om hoe hij geholpen wordt, maar als er maar verlichting komt."

Kaag denkt dat het kabinet "deze weken" met concrete plannen kan komen, maar noemt geen datum. "Het zal niet lang meer duren."

'Wij betalen hier een prijs voor'

In de Tweede Kamer wordt ook aangedrongen op snelle duidelijkheid over extra compensatie vanwege de nieuwe stijging van de prijzen, nu door de inval van Rusland in buurland Oekraïne. Enkele maanden geleden speelde deze discussie ook al vanwege eerste prijsstijgingen van gas en olie. Het kabinet beloofde toen al om in maart met concrete plannen te komen om zoveel mogelijk Nederlanders te helpen met hun hogere energierekening en duurdere boodschappen.

GroenLinks vroeg vrijdag om de inwerkingstelling van de Prijzennoodwet om de prijzen tijdelijk te bevriezen.

Minister Kaag zei verder in WNL op Zondag dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zullen aanhouden. "Wij betalen hier een prijs voor."