Israël maakt zich klaar voor komst duizenden Joodse Oekraïners

Over het hele vorige jaar verhuisden ruim 3000 Oekraïners naar Israël. Maar sinds het begin van de oorlog hebben zich volgens cijfers van de regering al meer dan 2000 Oekraïense vluchtelingen in Israël gemeld. Minister Shaked van Binnenlandse Zaken zei vorige week "tienduizenden zo niet honderdduizenden immigranten" te verwachten uit Oekraïne en Rusland.

Israël verwacht dat er op de vlucht voor het geweld vele duizenden Oekraïners naar Israël zullen verhuizen. Bij het Joodse Agentschap, een aan de overheid gelieerde organisatie, hebben zich al meer dan 5000 Oekraïners gemeld die zo snel mogelijk naar Israël willen emigreren. "We hebben nu al meer aanvragen binnen dan in heel 2021", zegt een woordvoerder.

Drie speciale vluchten landen vandaag in Tel Aviv, afkomstig uit Moldavië, Roemenië en Polen. Aan boord van de vliegtuigen zitten 300 Joodse vluchtelingen uit Oekraïne, onder wie zo'n 100 weeskinderen. Het is het grootste transport van Oekraïners naar Israël sinds het begin van de oorlog, en naar verwachting niet het laatste.

Ook opperrabbijn Kiev naar Israël

Wie ten minste één Joodse grootouder heeft, is welkom in Israël, en kan de Israëlische nationaliteit krijgen. Volgens een Israëlische wet uit 1950 hebben mensen met een Joodse achtergrond het recht zich in Israël te vestigen. In totaal telt Oekraïne naar schatting zo'n 200.000 inwoners die op die manier aanspraak kunnen maken op het Israëlische staatsburgerschap.

De Joodse weeskinderen gaan later vandaag door naar een opvangplek ten westen van Jeruzalem. "We hebben daar woningen waar ze in ieder geval de eerste maand kunnen verblijven", zegt een woordvoerder namens de organisatie die de kinderen opvangt. "Ze krijgen er ook religieus onderwijs. Het merendeel van de kinderen is orthodox-joods."

De afgelopen dagen kwamen er dus al vele vluchtelingen uit Oekraïne naar Israël, sommigen al in het bezit van een Israëlisch paspoort. Een van hen is de opperrabbijn van Kiev, Jonathan Markovitch. "Wie van de Joodse Oekraïners nog niet vertrokken is, proberen we te helpen het land te verlaten. Elke dag zetten we drie bussen in", zei de rabbijn tegen persbureau Reuters.

Israël zegt de procedures voor Joodse Oekraïners vanwege de oorlog gemakkelijker te maken. Ook heeft de Zionistische Wereldorganisatie aangekondigd dat er ten minste 1000 tijdelijke woningen gebouwd worden voor de groep, voor een deel in bezet Palestijns gebied.