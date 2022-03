Snelle tijden op marathon Tokio: Kipchoge loopt vierde tijd ooit

De marathon van Tokio werd zondag bij de mannen en de vrouwen nog nooit zo snel gelopen. De Keniaan Eliud Kipchoge (2.02.40) en Keniaanse Brigid Kosgei (2.16.02) zetten allebei een parcoursrecord neer.

De 2.02.40 van Kipchoge was indrukwekkend: hij bleef slechts 1.01 minuut boven zijn eigen wereldrecord. Het is de vierde tijd ooit gelopen op de marathon. De 34-jarige wereldrecordhouder heeft nu vier van de zes grote marathons gewonnen: Tokio, Londen, Berlijn en Chicago. New York en Boston ontbreken nog.

De Keniaan won vorig jaar in Japan goud op de olympische marathon in een tijd van 2.08.38. Die olympische race zou in Tokio gehouden worden, maar werd door hoge temperaturen verplaatst naar het noordelijker gelegen Sapporo.

'Praten met elkaar, niet vechten'

"Na het prolongeren van mijn olympische titel in Japan keerde ik terug naar Tokio om een sterke race te lopen. En dit bedoel ik daarmee", wees Kipchoge op zijn parcoursrecord. Kipchoge maakte van de gelegenheid gebruik aandacht te vragen voor wereldvrede. "Ik wil dat deze wereld verenigd is. Als er verschillen zijn, dan moeten we elkaar ontmoeten en met elkaar praten, niet vechten. Ik hoop met mijn overwinning positiviteit in de wereld te brengen."