Overleg Polen en VS over levering 'oude' Sovjetstraaljagers aan Oekraïne

In een videogesprek gisteren met 280 Amerikaanse Congresleden vroeg Zelensky de VS om mee te werken aan de levering van Poolse, Roemeense en Slowaakse straaljagers, schreef onder meer de Republikeinse senator Romney.

Polen overlegt met de Verenigde Staten over de levering van straaljagers aan Oekraïne. De Poolse regering overweegt toestellen van het type MiG-29 aan Oekraïne te geven, maar wil de eigen vloot dan kunnen aanvullen met Amerikaanse F16's, meldt nieuwssite Politico .

De straaljagers van het type MiG-29 die Oekraïne wil, zijn in de jaren 70 door de Sovjet-Unie ontwikkeld en meerdere landen in Oost-Europa gebruiken ze nog. Polen heeft sinds 2006 ook F-16's. Het land heeft inmiddels F-35's besteld, die vanaf 2024 geleverd moeten worden en de verouderde MiG-29's vervangen.

Door de MiG-29's nu al aan Oekraïne te geven, zou Polen de komende jaren tijdelijk minder straaljagers hebben. De Poolse regering wil de garantie dat de VS dat gat opvult met F-16's.

Geen bezwaar

Volgens het Witte Huis wordt er aan de Poolse voorwaarden gewerkt. "We kijken naar de mogelijkheden om de vloot van Polen aan te vullen als het land besluit om vliegtuigen aan Oekraïne te leveren", zegt een woordvoerder tegen Politico.

Principieel heeft het Witte Huis "op geen enkele manier" bezwaar tegen de levering van Poolse straaljagers. Wel wijst de woordvoerder op problemen bij het transport ervan, omdat Rusland heeft aangekondigd om konvooien met wapens aan te vallen als die Oekraïne binnenkomen.

Volgens het Witte Huis wordt er nog met Polen en de NAVO-partners gesproken over de levering van straaljagers.

Russische overmacht in lucht

De Oekraïense luchtmacht is veel kleiner dan de Russische. Vorig jaar schatte The Military Balance het aantal Oekraïense gevechtsvliegtuigen op 98, tegenover 1511 van Rusland. Oekraïne beschikt ook over door Turkije ontwikkelde drones.

Het Oekraïense leger verspreidde tijdens de oorlog beelden van aanvallen met drones op Russische militairen: