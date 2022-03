Tadic zal er altijd voor Overmars zijn: 'Ik wil niemand veroordelen'

"Je team moet dag en nacht op je kunnen rekenen. Het is van belang dat je voor ze klaarstaat en ze helpt met hun problemen." Dusan Tadic is een dienende leider, 24/7 bereikbaar voor zijn ploeggenoten. Een loyale vriend, bovendien. Hoewel Ajax alle banden met zijn voormalig sportief directeur heeft verbroken, zal teamcaptain Tadic een inkomende oproep van Marc Overmars nooit wegdrukken. Altijd een vriend "Hij zal altijd een vriend van me blijven en ik zal er altijd voor hem zijn", aldus Tadic. "Voor Ajax spelen is altijd een droom voor me geweest en door hem is die droom uitgekomen. Daarom zal hij altijd speciaal voor me zijn."

Overmars ging zijn boekje ver te buiten, met onder meer het versturen van dickpics aan vrouwelijke medewerkers van Ajax. Wat wil Tadic deze vrouwen, de club en de Amsterdamse fans daarover zeggen? "Ik heb niets te zeggen, niets bijzonders. Ik weet niet wat er gebeurd is. Het interesseert me ook niet. Of iemand een fout heeft gemaakt of niet... Ik wil niemand veroordelen. Ik wil daar niets over zeggen, omdat ik niet weet wat er gebeurd is. Ik steun hem als vriend en als persoon die veel voor Ajax heeft betekend." "Iedereen maakt fouten", meent de Servisch international. "Het is niet aan ons anderen te veroordelen."

Onvoorwaardelijke loyaliteit dus. Aan Tadic heb je een vriend voor het leven, in mooie en zware tijden. "Het gaat nu beter met hem. Hij heeft het even moeilijk gehad. Ik hoop dat hij weer groots terugkomt, want dat verdient hij echt." Leider in Amsterdam Voor iemand klaarstaan en hem helpen met zijn problemen, Tadic heeft er bij Ajax genoeg ervaring mee. Sinds het vertrek van Matthijs de Ligt, zo'n tweeënhalf jaar geleden, draagt de 33-jarige aanvaller de aanvoerdersband van de Amsterdammers.

Oorlog in Oekraïne De beelden van de oorlog in Oekraïne komen in huize Tadic net wat anders binnen dan bij de meeste mensen in Nederland. De 33-jarige aanvaller weet hoe het is om te moeten schuilen voor bommenregens. "Ik heb de bombardementen van de NAVO op Servië meegemaakt in 1999. Dat was geen leuke ervaring." "Ik hoop dat er snel een einde aan komt, want iedereen wil vrede op aarde."

De aanvoerdersband betekent volgens Tadic je medespelers zo goed mogelijk ondersteunen. Of juist een schop onder de kont geven waar dat nodig is, zoals Sergiño Dest twee jaar geleden aan den lijve ondervond tijdens een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. "Psychologie speelt een belangrijke rol bij leiderschap. Je moet de andere spelers goed kennen. Het is belangrijk dat je weet hoe iemand is, wie je kan knuffelen, kussen, aandacht kan geven. Tegen de één moet je wat strenger zijn dan tegen de ander." "Het is als leider ook belangrijk om er 24 uur per dag te zijn voor je team. Ik vind het belangrijk dat ze het veld op gaan zonder problemen en dat ze zich gelukkig voelen. Dan kunnen ze alles geven." Psycholoog? Psycholoog Tadic dus? De aanvaller, die ook bij de Servische nationale ploeg de aanvoerdersband draagt, lacht. "Nee, dat niet, maar je doet je best om ze zo goed mogelijk te helpen. Zij weten dat en daar gaat het om."