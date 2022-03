Wekdienst Peking: nog geen medailles voor Nederland, Bunschoten in vorm

Op de tweede dag van de Paralympische Spelen kwamen alle Nederlandse deelnemers in actie, maar geen van allen eindigde op het podium. Barbara van Bergen was het dichtst bij een medaille voor Nederland. Na een val op de afdaling zaterdag, had ze ook zondag bij de Super G het geluk niet aan haar zijde. De zitskiër vloog bijna uit de bocht, waardoor ze al haar snelheid verloor. Ze greep net naast een medaille en werd vierde. Bij de mannen gold Jeroen Kampschreur als een van de favorieten voor goud op de Super G. Begin dit jaar prolongeerde de Nederlander nog zijn wereldtitel op dat onderdeel en regerend olympisch kampioen Kurt Oatway was er in Peking niet bij. De Canadees viel in een training op de WK en brak daarbij zijn sleutelbeen en vijf ribben. Kampschreur zette een vlekkeloze race neer, maar was niet snel genoeg. Wel was hij met de vijfde plaats de beste Nederlander. Niels de Langen en Floris Meijer eindigden respectievelijk als zesde en zevende. Stuut buiten top-10 Bij het staand skiën kwam Jeffrey Stuut in actie. Hij kwam met gebalde vuist over de finish, maar eindigde uiteindelijk net buiten de top-10. Met zijn elfde plaats verbeterde hij wel zijn beste prestatie van vier jaar geleden, toen hij op de reuzenslalom als twaalfde eindigde.

Jeroen Kampschreur in actie op de Super G - Reuters

Ook de snowboarders kwamen in actie deze nacht. Voor Chris Vos, Lisa Bunschoten en Renske van Beek stonden de kwalificaties voor de cross op het programma. Maar van spanning was weinig sprake, in zowel de categorie van Vos als van Bunschoten en Van Beek is het deelnemersveld zo klein dat iedereen doorgaat naar de finales van maandag. Desalniettemin is een goede run neerzetten een mooie opsteker voor de strijd om de medailles. Vos kwam in zijn eerste run ten val en noteerde in eerste instantie een tijd van 1.25,48. Ruim twintig seconden langzamer dan de nummer één Tyler Turner uit Canada.

Chris Vos tijdens de Spelen van 2018 - AFP