Oorlog in Oekraïne dag 11: Onduidelijkheid over situatie in Marioepol

Het is dag 11 van de oorlog in Oekraïne. De belangrijkste feiten van de oorlog vind je in dit overzicht.

Oorlogshandelingen

Het is niet helemaal duidelijk hoe het staat met de evacuaties in de belegerde havenstad Marioepol, in het zuidoosten van Oekraïne. Sinds vanochtend geldt er een tijdelijke wapenstilstand zodat mensen de stad zouden kunnen verlaten. Pro-Russische rebellen zeggen dat 300 mensen de stad zijn ontvlucht, maar vanuit Oekraïne is nog niets over het verloop van de evacuaties naar buiten gebracht.

Gisteren werd ook al geprobeerd om burgers uit Marioepol te evacueren. Dat mislukte, omdat volgens de lokale autoriteiten de beschietingen doorgingen.