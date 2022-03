Oorlog in Oekraïne dag 11: Nieuwe poging staakt-het-vuren in Marioepol

Het is dag 11 van de oorlog in Oekraïne. De belangrijkste feiten van de oorlog vind je in dit overzicht.

Oorlogshandelingen

In de belegerde havenstad Marioepol, in het zuidoosten van Oekraïne, wordt opnieuw een poging gedaan om burgers te laten vertrekken. Het stadsbestuur meldt dat er tot 20.00 uur Nederlandse tijd een staakt-het-vuren geldt. Artsen zonder Grenzen noemt de situatie in Marioepol dramatisch.

Gisteren werd ook al geprobeerd om burgers uit Marioepol te evacueren. Dat mislukte, omdat volgens de lokale autoriteiten de beschietingen doorgingen.