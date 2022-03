Vrouw overleden bij steekpartij in Leeuwarden, verdachte opgepakt

In een huis in Leeuwarden is vanochtend vroeg een vrouw van 27 overleden na een steekpartij. Twee mannen (25 en 30) raakten gewond. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is er volgens een politiewoordvoerder ernstig aan toe.

"Rond half vier kwam er een melding binnen die met een brand te maken had", zegt een woordvoerder. Daarom was de brandweer er als eerste. Maar er is niet geblust, aldus de politie.

De politie weet nog niet wat zich precies in de woning heeft afgespeeld. Er is inmiddels een verdachte aangehouden, een man van 27 uit Leek.