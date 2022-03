In een huis in Leeuwarden is vermoedelijk een steekincident geweest, meldt de politie. Eén persoon is daarbij om het leven gekomen, ook raakten meerdere mensen gewond.

"In eerste instantie kwam er een melding binnen die met een brand te maken had", zegt een woordvoerder. Daarom was de brandweer er als eerste. Maar er is niet geblust, aldus de politie.

De politie weet nog niet wat zich precies in de woning heeft afgespeeld. Er is nog geen verdachte aangehouden.