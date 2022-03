Real kent probleemloze aanloop naar Champions League-kraker tegen PSG

Op weg naar de return tegen Paris Saint-Germain in de Champions League heeft Real Madrid een probleemloze avond beleefd in LaLiga. De Koninklijke won met 4-1 van Real Sociedad. De score had in Bernabéu veel hoger kunnen uitvallen, maar Real miste meerdere kansen en zag twee goals afgekeurd worden.

Al vier competitieduels hadden de Madrilenen geen tegentreffer hoeven slikken, maar na tien minuten keek Real tegen een achterstand aan. Dani Carjaval ging op de voet van David Silva staan en Mikel Oyarzabal benutte de penalty.

Stormloop

Wat volgde was een stormloop van Real, een reeks kansen en drie doelpunten. De eerste, van Karim Benzema, werd afgekeurd vanwege buitenspel, maar de pegels met de linkervoet van Eduardo Camavinga en Luka Modric waren binnen vijf minuten voor rust goed voor 2-1.