Feyenoord raakt verder achterop na tweede puntenverlies in zes dagen tijd

"Eigenlijk voor rust begonnen de kansen al te komen", zag Slot. "We kregen het in de tweede helft iets beter voor elkaar om druk op Groningen te zetten. En we werden zelf wat beter aan de bal, maar niet goed genoeg."

Feyenoord is in De Kuip niet verder gekomen dan een gelijkspel tegen FC Groningen. Hartstochtelijk aangemoedigd door Het Legioen en vol op de aanval spelend lukte het de Rotterdammers na een vroege achterstand niet meer te winnen (1-1).

Het duurde het een tijdje voordat Feyenoord zijn draai vond op eigen veld, op de missie om de zure nederlaag van vorige week tegen AZ weg te spoelen. Er werd aanvankelijk nog flink gemopperd vanaf de tribunes op het slappe verdedigen van de thuisclub, met name Marcos Senesi ging een keer flink in de fout tegenover Jørgen Strand Larsen.

Waar keeper Justin Bijlow de eerste grote kans voor de Groningers nog onschadelijk maakte, was de Oranje-international kansloos toen De Leeuw even later alsnog fraai scoorde namens de noorderlingen. Op aangeven van de tiener Bjorn Meijer duwde de aanvoerder de bal glijdend de bovenhoek in.

Het was in een fase waarin Groningen reclame maakte voor de club, in een week waarin het zijn hoofdsponsor vanwege een faillissement van de ene op de andere dag zag verdwijnen. Laros Duarte verdeelde het spel, waar Feyenoord maar geen grip op kreeg.