Roma in goede vorm naar Vitesse, gefrustreerde De Roon krijgt rood bij Atalanta

Atalanta Bergamo heeft flinke schade opgelopen in de strijd om de Champions League-tickets in Italië. De grote schlemiel werd Marten de Roon, die gefrustreerd werd weggestuurd tijdens de extra tijd van het verloren duel met AS Roma (1-0).

Roma is donderdag in Arnhem tegenstander van Vitesse in de Europa League. De ploeg van José Mourinho is al zeven duels ongeslagen in de Serie A.