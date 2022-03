Na krachtmetingen met Ajax en PSV speelt Go Ahead gelijk tegen Utrecht

Een week na de verrassende 2-1 thuiszege op koploper Ajax heeft Go Ahead Eagles in de eigen Adelaarshorst met 1-1 gelijkgespeeld tegen FC Utrecht. Na het bezoek van Ajax kwam afgelopen woensdag ook nog PSV langs voor de halve finale van de beker (2-1 verlies).

Na die twee topwedstrijden leken de Eagles wat moeite te hebben om zich weer op te laden voor een tegenstander van een iets minder kaliber. De scherpte liet in ieder geval aanvankelijk nogal te wensen over.

Jubilarissen

Utrechter Adam Maher kreeg al snel een schietkans, maar joeg de bal over. Na een kwartier trof Bart Ramselaar de paal, waarna Henk Veerman verzuimde van zijn 150ste eredivisiewedstrijd een feestje te maken door in de rebound toe te slaan.

Daarin slaagde een jubilaris aan de andere kant wel, en met verve bovendien. Luuk Brouwers, wiens teller op 150 duels in het Nederlandse betaald voetbal is komen te staan, slalomde in het strafschopgebied langs de Utrecht-verdedigers Django Warmerdam en Mark van der Maarel en joeg de bal in de verre hoek: 1-0.