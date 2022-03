De mislukte evacuatie van Marioepol in beeld: 'Hoor je niet wat er gaande is?'

Evacuatie uit Marioepol mislukt: 'Wacht nog even, er zijn nu beschietingen' - NOS

Marioepol is van groot strategisch belang. Het is het laatste bolwerk aan de Zee van Azov dat nog niet onder controle van het Russische leger lijkt te staan. Wanneer de stad in handen van de Russen zou vallen, ontstaat er een directe landverbinding tussen de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk en het geannexeerde schiereiland de Krim. Met bijna een half miljoen inwoners is het de negende stad van Oekraïne.

Marioepol 1 - NOS

Het Internationale Rode Kruis en het stadsbestuur zeggen in gesprek te blijven met zowel Rusland als Oekraïne over een nieuwe evacuatiepoging. De bevolking is gevraagd weer naar de schuilkelders te gaan en te wachten op een nieuwe aankondiging. De politie zal de mensen met luidsprekers informeren.