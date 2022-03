Is het IJzeren Gordijn weer terug? 'Propaganda heeft hier nu volledig vrij spel'

"Er is een nieuwe muur rond Rusland opgetrokken en de propaganda heeft nu echt vrij spel." De Nederlandse journalist Derk Sauer, uitgever van de Moscow Times, brengt een kernteam van zijn journalisten naar Nederland. "Onze journalisten willen per se door. We hebben heel lang gesproken en besloten om in ieder geval de mensen naar Nederland te brengen die elke dag de site maken."

Maar een makkelijke beslissing was het niet. "Onze hoofdredacteur heeft drie kinderen en een vrouw. Zijn gezin zomaar in de steek laten... En we weten bij god niet hoe het verder gaat. Dit kan maanden, jaren duren. Mogen die journalisten nog wel terug naar Rusland? Als ze niet terug mogen, kunnen hun kinderen en hun vrouwen dan wel naar het buitenland reizen? Misschien nemen ze wel voor hele lange tijd afscheid van hun gezin? Dat is een beslissing die je in een paar uur moet nemen. Dat is bijna onmenselijk."

Staatsgreep van Poetin

Hij spreekt met veel verdriet en emotie. "Hoe naïef konden we zijn? Ik krijg huilende vrienden aan de telefoon. Hun leven is verwoest. Niemand had dit aan zien komen. Dat hun land in een week verwoest is. Deze oorlog verwoest twee landen: Oekraïne en Rusland. Het verwoest een generatie jonge mensen die hoop hebben op een betere toekomst en dingen aan het doen zijn. Die zich willen ontwikkelen."