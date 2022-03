Bewoners van voorstad Antwerpen opgeschrikt door kogelbrief

Bewoners van de Patrijsstraat in de Antwerpse deelgemeente Merksem hebben vanochtend een kogelbrief ontvangen. Zo'n dertig huishoudens kregen de brief. Op de enveloppe stonden de naam van een bedrijf in de Antwerpse haven en de naam van een buurtbewoner.

Volgens Belgische media onderzoekt de politie of er een link is met het drugsmilieu en kan het zijn dat de afzenders extra druk willen uitoefenen op de buurtbewoner door meteen de hele buurt te intimideren.

Wel even slikken

In de straat stond ook een koffer. Omdat daar mogelijk explosieven in zaten, werd de hele straat ontruimd. Pas na onderzoek door een robot van de ontmijningsdienst konden de buurtbewoners weer naar huis. De koffer was leeg.

"Ik woon hier al 54 jaar, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", vertelt een van de bewoners aan het Gazet van Antwerpen. Een andere buurvrouw, die jarig is, zegt: "Ik ging deze ochtend opgewekt de brievenbus leegmaken, gevuld met alle verjaardagskaartjes, maar om dan een kogel aan te treffen is toch wel even slikken."