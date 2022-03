Veelbesproken teamsprintsters prolongeren wereldtitel, mannen pakken brons

"Het moet nog een beetje bezinken", vertelde Voskamp na het veroveren van haar eerste wereldtitel. "Dit is echt geweldig. In aanloop naar het toernooi had ik nog een positieve coronatest, maar ik was gelukkig toch fit genoeg om aan de start te staan."

Daardoor is Nederland nog altijd ongeslagen op dit onderdeel, dat sinds 2019 op het schaatsprogramma staat tijdens wereldkampioenschappen. Leerdam was er in 2019 al bij, toen won ze het goud samen met Letitia de Jong en Janine Smit. Een jaar later veroverden Leerdam en De Jong samen met Kok de wereldtitel.

Vooral om de positie van Kok was afgelopen dagen veel te doen, omdat zij in eerste instantie niet was geselecteerd door bondscoach Jan Coopmans. Hij kwam vrijdag terug op dat besluit. Coopmans koos er in eerste instantie voor om Leerdam, Voskamp en Isabelle van Elst te laten rijden, terwijl Kok de snelste Nederlandse schaatsster op de 500 meter is.

Kok luchtte donderdag na de eerste dag van de WK sprint haar hart over dat besluit. Een dag later legde Coopmans zijn oorspronkelijke beweegredenen uit. Hij vond dat er iets moest veranderen aan de opstelling na de wereldbekerwedstrijd in Stavanger.

"Het is mooi dat het zo is geëindigd", vertelde Kok na het behalen van de gouden medaille. "Het was gewoon een gedoe, maar nu hebben we wel mooi weer een titel achter onze naam staan."

Brons voor Scheperkamp, Verbij en Krol

De Nederlandse sprinters raakten in Hamar hun wereldtitel kwijt aan Noorwegen, dat won in 1.20,01. Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Thomas Krol moesten genoegen nemen met de bronzen medaille (1.20,81). Polen was net iets sneller dan de Nederlandse sprinters: 1.20,80.

"We hadden eigenlijk moeten winnen als je naar onze individuele kwaliteiten kijkt", vertelde Krol na afloop. "Ik heb last van mijn benen na twee dagen sprinten, maar ik heb gedaan wat ik kon. Het was niet goed, maar het staat ook niet op mijn prioriteitenlijstje. Er is een WK en we zijn er toch, dus dan rijd je."

Bekijk hieronder de samenvatting van de teamsprint en de reactie van Kai Verbij, Thomas Krol en Merijn Scheperkamp.