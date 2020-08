Betaald voetbal start: nog geen kwart van stoeltjes eerste divisie bezet

Trainer Henk de Jong in een leeg Cambuur-stadion - ANP

Maandenlang is er in het Nederlandse profvoetbal geen competitiewedstrijd gespeeld. Vanavond komt aan die stilte een einde als de Keuken Kampioen Divisie van start gaat. Het voetbalseizoen zal er echter totaal anders uitzien dan toen de competities in maart wegens het coronavirus werden stilgelegd. De tribunes van de tien thuisspelende clubs zullen minder dan een kwart gevuld zijn, blijkt uit een rondgang van de NOS. Er is dit voetbalweekend hooguit plaats voor 14.781 fans bij de thuisspelende clubs, waar er normaal gesproken 63.052 stadionstoeltjes gevuld zouden kunnen worden. Dat komt neer op een gemiddelde bezetting van 23 procent.

Welke maatregelen nemen de thuisclubs in de eerste speelronde van de eerste divisie? - NOS

Dat aantal is relatief laag, aangezien het geldende KNVB-protocol de ruimte open laat om tot veertig procent van de stadioncapaciteit te gebruiken. 'Twee speelrondes als test' Marc Boele, directeur van de Keuken Kampioen Divisie: "We hebben héél veel zin om weer te spelen, maar het moet wel veilig gebeuren. De komende twee speelronden zijn wat dat betreft een test om te zien hoe het publiek zich houdt in de verschillende stadions, al hadden we daar al wat ervaring mee tijdens de serie vriendschappelijke wedstrijden afgelopen weken." Het is de bedoeling om na de eerste twee speelronden te evalueren hoe alles gaat. "In het beste geval kunnen de bezoekersaantallen steeds verder opgevoerd worden", hoopt Boele, die de wedstrijden van 'zijn' eerste divisie op televisie zal volgen.

Uit de antwoorden van de clubs op een enquête van de NOS blijkt dat er een wisselend beleid is rondom het gebruik van mondkapjes en de catering in het stadion. Zeven van de tien clubs stellen dat het dragen van mondkapjes geen verplichting is voor fans. Almere City en NAC adviseren hun supporters een mondmasker mee te nemen en te dragen als zij zich door het stadion bewegen. Bij de De Graafschap is dat zelfs verplicht, al mogen ze weer af als fans eenmaal op hun stoel zitten. Een patatje bestellen of afhalen? Voor het bestellen van friet, cola, bier of chips gelden in alle stadions andere voorschriften. In De Vijverberg van De Graafschap kunnen fans tot de 75e minuut versnaperingen kopen. Bij Cambuur zal de aanhang moeten wennen aan een aangepast assortiment en andere looproutes richting de kiosken dan gebruikelijk. Dordtenaren in het Riwal Hoogwerkers Stadion kunnen op hun stoel blijven tijdens de wedstrijd. Na bestelling via een QR-code wordt hun drankje hoogstpersoonlijk afgeleverd door een medewerker. Verdeling tussen seizoenskaarthouders Daarnaast zijn de clubs gedwongen een selectie te maken uit hun seizoenskaarthouders. Wie mag er het stadion in bij welke wedstrijd? Bij Jong FC Utrecht, Jong Ajax en Jong PSV, waar de toeschouwersaantallen normaliter al wat lager zijn dan elders, ziet men vrij weinig problemen op dit vlak.