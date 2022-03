Willem II en Heerenveen bevestigen aanvallende onmacht in 0-0 gelijkspel

Willem II was in de eerste helft beter, maar voor het doel waren de Tricolores niet slagvaardig. Op slag van rust redde Heerenveen-doelman Erwin Mulder knap op een pegel van Görkem Saglam en na rust was Mulder opnieuw attent bij een grote kans voor Jizz Hornkamp.

Dat Willem II-sc Heerenveen geen hoogstaande wedstrijd zou worden, was te verwachten. Het was in Tilburg een confrontatie tussen de twee eredivisieteams met de minste punten dit kalenderjaar. De uitkomst was conform verwachting: 0-0.

Het spel van Heerenveen was abominabel, maar het had via Amin Sarr een goede mogelijkheid. Zijn lob over doelman Simon Wellenreuther miste richting.

Willem II bleef het proberen, maar kon niet doordrukken. Pas in de laatste twintig minuten veerde de uitploeg op en zat er zelfs nog een zege in. Mats Köhlert haalde een kopbal van Sven van Beek van de lijn en Tibor Halilovic schoot in kansrijke positie over en in de slotminuut naast.

Scoren blijft probleem

Met de 0-0 was het eerste punt voor Heerenveen in 2022 binnen. Willem II kwam op een schamele vier punten dit kalenderjaar. Scoren blijft een probleem voor beide clubs.

Met respectievelijk twee en drie goals blijven Heerenveen en Willem II de minste scorende eredivisieteams in 2022. Even zorgelijk is de positie op de ranglijst, Heerenveen staat dertiende en Willem II vijftiende.