Drie Nederlanders omgekomen bij auto-ongeluk in Zuid-Afrika

Drie Nederlandse toeristen zijn gistermiddag omgekomen bij een ongeluk in Zuid-Afrika. Het taxibusje waarin ze zaten kwam in botsing met een vrachtwagen, die vervolgens frontaal tegen een bestelwagen botste. Dit gebeurde op een snelweg in de provincie Mpumalanga.

In totaal kwamen vijf mensen bij het ongeluk om het leven, melden Zuid-Afrikaanse media. Behalve de drie Nederlanders hebben ook twee van de bestuurders het niet overleefd. Vier anderen raakten gewond, onder wie een Nederlander.

Verantwoordelijkheid nemen

Onder de overledenen zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw van 55 jaar en een vrouw van 21 jaar oud uit het zuiden van Limburg, en een man van 27 jaar uit Zuid-Holland. Over de identiteit van de gewonde Nederlander is niets bekendgemaakt.

Dodelijke auto-ongelukken komen relatief vaak voor in Zuid-Afrika. Volgens het regionale veiligheidsdepartement zijn er in de afgelopen maand 69 mensen omgekomen in de provincie Mpumalanga. Dit zou deels te wijten zijn aan de staat van de wegen, maar volgens een woordvoerder moeten "vooral de bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen", zegt hij tegen tv-zender eNCA.