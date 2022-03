Record Van Dijk na zege Liverpool op West Ham, Chelsea na rust op stoom

Liverpool heeft zonder te overtuigen van West Ham United gewonnen. Het werd op Anfield Road 1-0, waardoor Virgil van Dijk ook in zijn zestigste competitiewedstrijd in eigen huis sinds zijn komst naar Liverpool (januari 2018) ongeslagen is gebleven. Een record in de Premier League voor een speler bij een en dezelfde club.

Liverpool, de nummer twee van de Premier League achter Manchester City, zocht een half uur lang naar een gaatje in de defensie van West Ham en vond die via Sadio Mané, die randje buitenspel de steekbal op maat van Trent Alexander-Arnold binnentikte.