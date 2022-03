Handbalsters stellen met ultieme inhaalrace EK-ticket veilig tegen Duitsland

Dankzij een ultieme inhaalrace in de laatste minuten hebben de Nederlandse handbalsters ook de tweede EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland in een paar dagen tijd gewonnen. Na de 31-25 in het uitduel van afgelopen donderdag stond er nu na zestig enerverende minuten 30-29 op het scorebord in Rotterdam.

Met de overwinning stelde Nederland plaatsing voor het EK veilig in de groep, waarin Belarus vanwege de invasie in Oekraïne door de Europese handbalbond EHF uitgesloten is van verdere deelname en zijn resterende wedstrijden reglementair met 10-0 verliest. Griekenland is het vierde land in de poule.

Hoge doelen

De nieuwe bondscoach van Nederland, de Zweed Per Johansson, was trots op de vechtlust van de Oranjevrouwen en dat sterkte hem na afloop in zijn ambitie. "Het EK winnen, het WK en de Olympische Spelen, we moeten hoge doelen stellen."