Handbalsters stellen met ultieme inhaalrace EK-plaatsing veilig tegen Duitsland

Dankzij een ultieme inhaalrace in de laatste minuten hebben de Nederlandse handbalsters ook de tweede EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland in een paar dagen tijd gewonnen. Na de 31-25 in het uitduel van afgelopen donderdag stond er nu na zestig enerverende minuten 30-29 op het scorebord in Rotterdam.

Met de overwinning stelde Nederland plaatsing voor het EK veilig in de groep, waarin Belarus vanwege de invasie in Oekraïne door de Europese handbalbond EHF uitgesloten is van verdere deelname en zijn resterende wedstrijden reglementair met 10-0 verliest. Griekenland is het vierde land in de poule.

Slordig Oranje

Oranje kende een slordige beginfase, waarin het onnodig veel balverlies leed en in aanvallende zin amper openingen wist te vinden in de Duitse defensie. In het Nederlandse doel kon Yara ten Holte niet voorkomen dat Duitsland al snel een gaatje sloeg van drie doelpunten: 3-6.

In de slotfase van de eerste helft kroop Nederland richting de gelijkmaker. Die leek er te komen via Zoë Sprengers, maar zij stuitte op doelvrouw Isabell Roch, waarna Duitsland de ruststand ook nog op 15-17 kon brengen.

Verwoestende rechterarm

Na de pauze kwam Nederland alsnog vlot langszij, maar een eerste voorsprong in de wedstrijd bleef uit. Sterker, vanaf 21-21 liep Duitsland weer uit naar 22-26 met nog iets meer dan tien minuten op de klok.

Geholpen door twee knappe reddingen van Ten Holte, die Tess Wester weer afloste, werd met drie doelpunten op rij de inhaalrace voltooid door Lois Abbingh, die de 29-29 in de bovenhoek gooide. Luttele seconden voor het eind nam zij met haar verwoestende rechterarm ook de winnende 30-29 voor haar rekening.

Het EK wordt in november van dit jaar afgewerkt in drie landen: Noord-Macedonië, Montenegro en Slovenië.