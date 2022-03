Pogačar wint winderige, chaotische Strade Bianche na solo van 50 kilometer

Op een van de Toscaanse hoogvlakten blies een harde zijwind Alaphilippe die vooraan het peloton reed, bijna de berm in. Ternauwernood bleef hij in het zadel. Maar toen een QuickStep-ploegmaat na nog een windvlaag onderuit gleed, kon Alaphilippe niet meer uitwijken. Met een lelijke tuimeling voorover zijn stuur landde de Franse favoriet vol op de rug in de akker.

Dat het daadwerkelijk een open en chaotische race werd, was te danken aan het weer. Waar de vrouwen eerder op de dag onder prettige omstandigheden - volop zon, geen regen - door het Toscaanse heuvellandschap koersten, gooide op honderd kilometer van de streep een harde windvlaag alle strijdplannen van de mannen in de war.

Tadej Pogačar heeft na een solo van vijftig kilometer over de stoffige grindwegen van Toscane de Strade Bianche gewonnen. De tweevoudig Tourwinnaar was in een winderige en daardoor chaotische editie van de Italiaanse voorjaarsrace verreweg de sterkste. Alejandro Valverde werd tweede, Kasper Asgreen derde.

Door elkaar geschud bleef Alaphilippe lang stilstaan in de berm. Frummelend aan zijn fiets, draaiend aan de pedalen liep de achterstand op tot zo'n tweeënhalve minuut. In de achtervolging op het peloton vervulde Mikkel Frølich Honoré een belangrijke taak door zijn kopman terug af te leveren in het peloton.

Alaphilippe was niet de enige kanshebber die een achterstand moest goedmaken. Onder meer Valverde, Richard Carapaz en Matej Mohorič keken tegen een gaatje aan. Niet iedereen kwam terug. De groep uitgevallen kanshebbers na de valpartij groeide gestaag. Gianni Vermeersch, Tiesj Benoot en Michael Matthews stapten af. Niet veel later volgde Mohorič.

Op zeventig kilometer van de streep meldde Alaphilippe zich weer vooraan het peloton. Op zo'n vijftig kilometer van het schelpvormige Piazza del Campo in Siena werd een al vroeg op de dag vertrokken kopgroep (met daarin Taco van der Hoorn) teruggehaald.

Pogacar solo

Even bijkomen was er niet bij: met nog een kleine vijftig kilometer stoffige heuvels voor zijn wielen viel Pogačar aan. En hard ook. Alaphilippe kon niet volgen, niemand kon volgen en de Sloveen was er in zijn eentje vandoor. De tweevoudig winnaar van de Tour, die ook onderuit ging in de windcrash bouwde zijn voorsprong uit naar ruim anderhalve minuut.

Het peloton - onder leiding van de mannen van Alaphilippe - zette de jacht in op de solist vooraan, maar kwam niet echt dichterbij. Een groepje van vijf achtervolgers (Asgreen, Jhonatan Narváez, Quinn Simmons, Tim Wellens en Valverde) kreeg meer voor elkaar en naderde Pogačar tot op een minuut.

Uit dat groepje rook de Deen Asgreen nog een kans en hij kreeg daarbij wat hulp van de 41-jarige Valverde, maar het was tevergeefs. Niemand zag Pogačar meer terug.