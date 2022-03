Van Gerwen verslikt zich in Heta op UK Open, Van Duijvenbode wel door

Michael van Gerwen heeft zich in de vierde ronde van de UK Open laten verrassen door de Australiër Damon Heta: 4-10. Een tegenvallende nederlaag voor de nummer drie van de wereld, zeker na de goede vorm die Van Gerwen donderdag liet zien in de Premier League en vrijdag in de derde ronde van het Britse open.

Heta, die in een dartshuishouden samenwoont met de Belg Dimitri van den Bergh en hun vrouwen, gooide een iets hoger gemiddelde dan Might Mike (102.48 om 101.61). Van Gerwen verloor het op de dubbels. Waar Heta tien van de vijftien raakte, benutte Van Gerwen slechts vier van zijn tien kansen.

Het toernooi gaat verder zonder Van Gerwen en Nentjes (die met 10-8 verloor van Mensur Suljovic), maar met Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode. Noppert versloeg Devon Petersen (10-8) en Van Duijvenbode had een makkelijke middag tegen Martin Schindler.

120.000 euro voor winnaar

De top van de dartwereld is in Minehead, een kustplaats in het zuidwesten van Engeland, strijdt om een half miljoen euro prijzengeld, waarvan 120.000 euro is weggelegd voor de winnaar.

In de afgelopen dagen speelden tal van darters knock-outrondes om zich vrijdag met de top-32 van de wereld te mengen. Vanmiddag stonden de partijen in de vierde ronde op het programma. Vanavond zijn de achtste finales.