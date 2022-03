De uitzending van 5 maart: Protest in Cherson • Lviv zet zich schrap • Buitenlandse journalisten verlaten Rusland

Oorlog in Oekraïne, dag 10

In Cherson is een groep inwoners de straat op gegaan om te demonstreren tegen de Russische bezetting van de stad. De regionale hoofdstad in het zuiden van het land was de eerste grote Oekraïense stad die in handen viel van de Russen. Het is onduidelijk hoe groot de menigte is. De demonstranten zwaaien met Oekraïense vlaggen en schreeuwen leuzen als "Cherson is Oekraïne" en "Zelensky is goed bezig". We spreken met inwoners ter plaatse.

In Marioepol zeggen de Oekraïense militaire autoriteiten en de locoburgemeester dat de evacuatie van burgers is uitgesteld omdat de Russen het overeengekomen bestand niet naleven. De bevolking is gevraagd weer naar de schuilkelders te gaan en te wachten op een nieuwe aankondiging. Het Russische ministerie van Defensie maakte eerder bekend dat het leger zijn aanvallen op enkele Oekraïense steden enkele uren zou opschorten om mensen de kans te geven de stad te verlaten.

In het Oekraïense stadje Volodymyr, dicht aan de Poolse grens, met 35.000 inwoners, lieten de Russen hun sporen al na. Zondag raakten drie Russische raketten een radarinstallatie. Sindsdien staat iedereen er op scherp en veel mensen zijn inmiddels gevlucht. Europa-correspondent Saskia Dekkers maakt een portret van het dorp.

